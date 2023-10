Ivan ucciso con 5 colpi di pistola. Grottaminarda, Spera: Comunità sotto shock Il sindaco attiva gruppi di sostegno psicologico per le famiglia sia della vittima che dell'omicida

La comunità di Grottaminarda è sotto choc per l'omicidio di Ivan Kantesedal (nella foto, ndr), il 46enne ucraino ucciso con 5 colpi di pistola sabato sera nella movida grottese. Sparato e ucciso in Corso Vittorio Veneto, Ivan è morto davanti agli occhi della sua compagna. L'uomo, lavoratore in una Rsa irpina, lascia anche un figlio di 15anni residente a Modena e figlio di una sua precedente relazione. Intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere Angelo Girolamo, il 44enne autotrasportatore arrestato per l'omicidio di Ivan.

Difeso dall'avvocato Giuseppe Romano, Angelo Girolamo resta detenuto nel carcere arianese.

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne avrebbe espploso 5 colpi di pistola centrando a petto e volto Ivan, morto durante il trasferimento in ospedale. Girolamo ha sparato con una calibro 32, un'arma che l'uomo avrebbe acquistato un paio di anni fa e che deteneva illegalmente: resta da stabilire se la portasse sempre con sé o la custodisse, magari, in auto. Giorni prima ci sarebbe stata un lite tra i due in una sala giochi. Poi il tragico epicologo e la brutale esecuzione nella movida. Fatti su cui, in queste ore, stanno facendo chiarezza gli inquirenti. Di certo in questo dramma che ha sconvolto l'opinione pubblica c'è che, quando ha incrociato il 46enne, che lavorava in una Rsa, ha estratto la pistola ed ha fatto fuoco in pieno centro. Poi è rimasto lì, in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

"Grottaminarda resta una comunità pacifica, poplata da persone perbene e onesti lavoratori – commnentano i residenti -. Quasi tutti conoscevamo l'assassino e la vittima ,e nulla lasciava presagire un fatto così tragico". L'uomo è stato ucciso davanti agli occhi della attuale compagna e di altre decine di persone presenti. Entrmabi in paese vengono descritti come onesti e laboriosi lavoratori. Il padre dell'omicida, che è rimasto in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine fumando una sigaretta, si è avvicinato sabato sera al figlio chiedendogli sconvolto: "Che cosa hai fatto?"

Inviato tutta amminsitrazione comunale ha attivato un gruppo si dostegno psicologico, sia per la famiglia della vittima e della comunità ycraina che si è subitro srtretta intorno alla compagna, che per la famiglia dell'assassino. "Sono personalmente impegnato con i referenti dei servizi sociali per dare supporto a queste famiglie distrutte dal dolore", spiega il sindaco Marcantonio Spera, che sabato sera ha provato a salvare Ivan, purtroppo inutilmente.