Smottamento in un cantiere della Lioni-Grottaminarda: strada divisa in due Il sindaco Ciullo: "Situazione monitorata, non ci sono state fortunatamente conseguenze gravi"

Paura in Irpinia a Frigento a causa di uno smottamento avvenuto all'interno del cantiere della Lioni-Grottaminarda. E' succeesso durante le opere di sbancamento per la realizzazione di una galleria in contrada Lappierti. Non si sono registrati fortunamente feriti e conseguenze gravi al momento per la viabilità.

Una sola abitazione fa sapere il sindaco Carmine Ciullo è stata sgomberata a scopo cautelativo e collocata in un alloggio temporaneo.

Il primo cittadino si è subito attivato per garantire l'incolumità dei cittadini e verificare le condizioni di sicurezza. "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto - ha detto - ma nello stesso tempo, dobbiamo ritenerci fortunati per come sono andate le cose. I lavoratori non hanno subito problemi di alcun tipo, come pure i residenti, le operazioni di ripristino sono state avviate con immediatezza e la situazione al momento è monitorata."