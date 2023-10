Avellino, viaggio a Disneyland a prezzo conveniente: ma è una truffa I Carabinieri di Caposele hanno denunciato due persone

Un viaggio a Parigi con soggiorno a Disneyland a soli 1.300 euro. L'offerta su internet di una fantomatica agenzia di viaggio altro non era che una truffa.I Carabinieri della stazione di Caposele (Avellino) hanno denunciato in stato di libertà un uomo originario di Roma e una donna della provincia di Rovigo, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una donna di Caposele. L'indagine svolta dai Carabinieri è scattata a seguito della denuncia sporta dalla donna che, intenzionata a fare un viaggio a Parigi, è stata attratta da un'offerta con soggiorno a Disneyland proposta online a prezzo conveniente. Ignara del fatto che si trattasse di una truffa, la donna ha effettuato il pagamento di circa 1.300 euro mediante ricarica su carta prepagata. Dopo una seconda richiesta di versamento la donna, che aveva inutilmente tentato di ricontattare telefonicamente l'agenzia di viaggi per chiedere chiarimenti, ha deciso di sporgere denuncia. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all'identità dei presunti responsabili. Si tratta di una coppia già nota alle forze dell'ordine, principalmente per reati di analoga tipologia, che è stata denunciata.