Scomparsa Manzo, svuotati i pozzi a Prata: poche speranze tra i familiari I militari continuano a cercare il corpo di Mimì Manzo con droni e mezzi speciali

di Paola Iandolo

Caso Manzo, dragate le vasche delle acque reflue del paese, perlustrati pozzi e casolari. Il fazzoletto di terra che collega Prata Principato Ultra con Pratola Serra è stato perlustrato non solo dagli uomini dell’Arma e dai vigili del fuoco, ma anche con l’ausilio di un drone. Alle ricerche avviate stamattina di buon’ora erano presenti anche i figli Romina e Francesco, di Mimì Manzo, le due sorelle Mena e Lucia e l’avvocato di famiglia Manzo, Federica Renna. I militari sono convinti che in quelle zone possa nascondersi il corpo di Manzo, scomparso la sera dell’8 gennaio del 2021, durante una passeggiata per sbollire la rabbia, a causa di un litigio avuto con la figlia Romina (indagata insieme ad altre tre persone) durante la festa di compleanno.

Le reazioni dei familiari

Francesco Manzo, figlio dello scomparso chiede: “la verità, vogliamo un indizio, una notizia, dopo tre anni non ce la facciamo più vogliamo sapere cosa è accaduto a nostro padre”. Anche le sorelle di Mimì, Lucia e Mena, vogliono sapere cosa è accaduto al loro congiunto, ma allo stesso hanno perso le speranze. “Dopo tre anni abbiamo perso le speranze, se non parla qualcuno non sapremo mai nulla, anche perché all’inizio sono stati compiuti degli errori nelle indagini. Chiediamo di aprire anche il pozzo”.

Gli avvocati

L’avvocato Federica Renna, difensore di Romina Manzo presente sul posto chiede delle risposte. “Sicuramente Mimì è stato ucciso, non si è allontanato volontariamente. Vogliamo delle risposte perché delle risposte si possono trovare e lo chiediamo fortemente, purtroppo c’è il rischio dell’archiviazione e paghiamo lo scotto degli errori commessi all’inizio della scomparsa. Nonostante tutto siamo fiduciosi, noi avvocati, le sorelle e i figli”.

Gli indagati

Insieme a Romina Manzo sono indagati Loredana Scannelli (una sua amica accusata di sequestro di persone, favoreggiamento e di false dichiarazioni al pubblico ministero), Pasqualina Lepore (madre di Loredana Scannelli) accusata solo di favoreggiamento e Alfonso Russo (ex fidanzato di Loredana Scannelli) accusato di favoreggiamento e false dichiarazioni.