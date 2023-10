Minacciò con bastone un compaesano: arrestato 37enne di Quadrelle L'uomo, che avrebbe agito per futili motivi, è finito ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 37enne di Quadrelle, in esecuzione ad un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Avellino. I fatti risalgono a qualche anno fa allorquando il predetto avrebbe, per futili motivi, minacciato con un bastone di ferro un proprio compaesano. Le indagini svolte dai Carabinieri all’epoca dei fatti produssero probanti elementi che condivisi con l’Autorità giudiziaria, hanno portato alla condanna del 37enne a 4 mesi di reclusione per il reato di “Minaccia aggravata”. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.