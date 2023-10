La terra trema in Irpinia: terremoto di magnitudo 2.4: epicentro a Caposele Il sisma registrato dopo le 16 e trenta minuti ad una profondità di 13 chilometri

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 3 km W Caposele (AV), il 31-10-2023 16:28:09 (UTC) 1 ore, 10 minuti fa. 31-10-2023 17:28:09, ad una profondità di 13 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a persone o cose. Il sisma è stato registrato nell' area del sisma del 1980, quella di Caposele, Lioni , Calabritto, Conza della Campania, Teora, Senerchia, Sant'Angelo dei Lombardi, Bagnoli, Valva, Laviano, Nusco, Colliano solo per citarne alcuni. Ma il terremoto è stato avvertito anche nel potentino. Sono numerose le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco, come anche i post sui social. Non so registra alcun danno.