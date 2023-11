Altavilla, detenzione e spaccio di droga: chiuse le indagini per due indagati Gli indagati hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini

di Paola Iandolo

La Procura ha chiuso l’inchiesta sull’attività di spaccio scoperta nel febbraio scorso a seguito di una perquisizione personale all’interno di un’abitazione di Altavilla Irpina dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. Tra gli indagati c’era una familiare di uno degli indagati nell’inchiesta sulla scomparsa Mimì Manzo da Prata nel gennaio del 2021. Detenzione ai fini dello spaccio, questa l’accusa nei confronti di una coppia difesa dagli avvocati Alberico Villani e Rita Tirri.

La ricostruzione

I due rimasero coinvolti in un’operazione antidroga dei carabinieri: lo scorso febbraio quando scattarono le misure degli arresti domiciliari per un intero nucleo familiare. Due dei quattro indagati hanno patteggiato le pena ad un anno di reclusione, pena sospesa.

L’operazione antidroga

I quattro furono tratti in arresto al termine di un controllo effettuato a Prata Principato Ultra, nei pressi di un noto bar di Altavilla Irpina. I quattro furono sottoposti alla perquisizione personale e veicolare e furono trovati in possesso di 12 dosi di cocaina nonché di una bustina con della marijuana. Successivamente i carabinieri effettuarono le perquisizioni anche nell’abitazione del giovane e di sua madre. Le successive perquisizioni domiciliari consentirono di rinvenire e sequestrare complessivamente 70 grammi di cocaina, 256 grammi di marijuana, vario materiale utile per il confezionamento delle dosi nonché oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.