Famiglie nel terrore: ladri in casa, rubano le chiavi e portano via un'auto Malviventi ancora padroni del territorio in Irpinia. Ennesimo attacco frontale della criminalità

Frigento nel terrore. Malviventi ancora padroni del territorio, impuniti e sfidanti di uno Stato che non riesce ad acciuffarli, qui come in altre zone dell’Irpinia tra cui Ariano, Sturno, Montemiletto.

L’ultimo colpo alla località Pila ai Piani. I ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione mentre i proprietari dormivano tranquillamente all’interno. Sono entrati in cucina e dopo aver prelevato un portafogli e le chiavi si sono impossessati di un’alfa 159 di colore nero. Quando è stata fatta la scoperta era ormai già troppo tardi. Ai malcapitati non è rimasto altro che chiamare i carabinieri, i quali hanno avviato le relative indagini.

Gli stessi militari nella stessa serata hanno rinvenuto e sequestrato una fiat panda abbandonata, risultata rubata.

La segnalazione è giunta da un residente già vittima di un furto, sempre nella famigerata zona di via Rinascita. Si tratta dell’ennesimo attacco frontale della criminalità in Valle Ufita dove da mesi le forze dell’ordine e la stessa prefettura di Avellino non riescono ancora a fronteggiare il fenomeno e ad acciuffare una o più bande che stanno esasperando le popolazioni ormai pronte a tutto pur di difendere le loro abitazioni.