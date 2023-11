Cervinara: ruba rame dai binari del treno: condannato a 6 anni e mezzo Ordine di carcerazione per un 36enne beneventano residente a Cervinara

Gli Agenti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Cervinara hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento presso il Tribunale di Avellino – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 36enne beneventano, residente in Cervinara. Il predetto, dovendo espiare la pena residua di anni 6 e mesi 5 di reclusione per essersi reso autore del furto di ingente quantitativo di rame asportato da alcuni depositi dislocati lungo i binari ferroviari di molte tratte della provincia nonché di svariati furti in appartamento, commessi presso abitazioni nelle contrade periferiche del Comune di Cervinara. Dopo essere stato localizzato è stato condotto in Commissariato e al termine degli accertamenti di rito associato presso il complesso penitenziario “Antimo Graziano” di Avellino.