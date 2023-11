Ariano: furto in una villetta nonostante i rinforzi giunti da Napoli Neppure il reparto prevenzione crimine Campania ferma gli imprendibili. E' un affronto allo Stato

Colpo in una villetta di un noto professionista, nonostante i rinforzi giunti da Napoli, Un nuovo grave affronto allo Stato ad Ariano Irpino. Neppure il reparto prevenzione crimine Campania è riuscito a fermare l'azione indisturbata e scaltra dei malviventi. Una sfida ormai ai massimi livelli che diventa davvero preoccupante nonostante le rassicurazioni da parte delle istituzioni relativa ai reati in calo. Ma la realtà è ben diversa soprattutto nell'arianese e da alcuni giorni nella vicina Baronia. Il bilancio della serata appena trascorsa è pesante. Due furti consumati a Castel Baronia e uno clamoroso in una villetta ad Ariano Irpino. E' successo sempre sullo stesso versante, questa volta in località Foresta, zona tra l'altro dove si concentrano maggiormente i posti di controllo lungo la statale 90 delle puglie. Evidentemente questo non fa altro che agevolare la scorribanda dei tre imprendibili che continuano a raggiungere a piedi, dai terreni abitazioni o villette. Nell'ultima in questione, hanno approfittato della momentanea assenza dei proprietari, hanno forzato un infisso laterale e una volta entrati all'interno hanno messo tutto a soqquadro, portando via argenteria e altri oggetti. Cercavano soldi e oro. La scena è stata ripresa dalle telecamere, le cui immagini sono ora al vaglio della polizia che conduce le indagini.