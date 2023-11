Furti ad Ariano: ladri imperterriti entrano ora anche in un condominio Colpita l'abitazione del vicario diocesano monsignor Antonio Blundo

Ladri imperterriti dalla periferia al centro ad Ariano Irpino. E il dato preoccupante questa volta è l'intrusione nei condomini. Hanno evidentemente approfittato di una celebrazione religiosa nella basilica cattedrale, per colpire due abitazioni in via Giovanni XXIII di cui una appartenente al vicario diocesano monsignor Antonio Blundo e l'altra ad un pensionato nello stesso stabile.

I malviventi questa volta stile funamboli, sono entrati dagli infissi laterali. Hanno addirittura sbarrato dall'interno gli ingressi, per poter operare indisturbati. Sia il vicario che la coppia si sino accorti di essere stati visitati in casa dai ladri solo al loro rientro. Stanze a soqquadro e bottino ingente tra oro e argenteria. Sul posto i carabinieri e il personale della scientifica.

Quasi in contemporanea, non si sa se per mano della stessa banda o meno, i malviventi hanno colpito due villette a schiera all'ingresso di contrada Torana.

Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri presenti sul territorio con tutti gli uomini e mezzi a disposizione. Un bilancio pesante anche oggi che va ad aggiungersi ai due assalti ai tabacchi avvenuti nella notte a Montecalvo e Savignano Irpino di cui il primo fallito.