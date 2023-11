Crolla ancora un albero nel piano di zona ad Ariano: danneggiata un'auto E' successo per l'ennesima volta e solo per un soffio non ci è scappata la tragedia

Non è il primo e non sarà neppure l'ultimo. Gli ambientalisti si rassegnino: gli alberi collocati all'ingresso del piano di zona, in un'area frequentatissima soprattutto la mattina da tante famiglie che parcheggiano le loro auto proprio per accompagnare i loro figli a scuola o attenderli all'uscita, o da pendolari che raggiungono Avellino o Napoli lasciando momentaneamente qui le loro vetture, non sono sicuri, vanno quasi tutti seppur a malincuore abbattuti.

E' successo per l'ennesima volta e solo per un soffio non ci è scappata la tragedia. Un albero è caduto adagiandosi su un'auto danneggiandola nella parte posteriore. Era stata con ogni probabilità appena parcheggiata. Il crollo stando ad alcune testimonianze raccolte sarebbe avvenuto dopo le sette.

"Ci è andata bene per l'ennesima volta - ci dice una mamma - qui ci sono tre scuole, una accanto all'altra. Non è concepibile. E' successo stamattina senza conseguenze, ma quegli alberi, lo abbiamo detto da tempo, rappresentano un serio pericolo. Non possiamo vivere con la paura addosso ogni volta che c'è un'allerta meteo come oggi. Occorre intervenire subito, prima che sia troppo tardi."

Il gruppo comunale di protezione civile ha provveduto a transennare l'area in cui è avvenuto il cedimento.

Sul posto l'assessore Toni La Braca che ha prontamente allertato la polizia municipale e l'ufficio tecnico comunale. Una mattinata tra l'altro molto trafficata proprio in questa zona, interessata da una affollata manifestazione canina nel vicino palazzetto dello sport.