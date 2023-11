Auto sbanda e si ribalta rischiando di prendere fuoco: salvati dalla polstrada Intervento salvavita da parte degli uomini della sottosezione di Grottaminarda

Probabilmente un colpo di sonno, unito all'asfalto viscido alla base di un incidente che poteva davvero finire in tragedia lungo l'A16 Napoli-Canosa, all'altezza di Rocchetta Sant'Antonio. Un'auto che viaggiava in direzione Bari è finita fuori strada, in curva ribaltandosi su se stessa.

Nella vettura alimentata a metano, che stava per prendere fuoco, vi erano tre persone di Molfetta, una ragazza e due ragazzi estratti miracolosamente vivi dagli agenti della polstrada di Grottaminarda dopo essere rimasti incastrati all'interno.

L'intervento degli uomini diretti dal comandante, sostituto commissario Armando Mirra è stato provvidenziale e tempestivo.

Sul posto quattro ambulanze e i vigili del fuoco. Una sola persona è stata trasportata in ospedale a Foggia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.