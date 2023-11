Strage di cani sulla statale 90 delle puglie ad Ariano: orrore a Camporeale E' un massacro continuo lungo questo tratto di strada in cui si viaggia a folle velocità

Morti poco distante l'uno dall'altro e le loro carcasse dilaniate sull'asfalto dal passaggio di auto e mezzi pesanti. Il primo di grosso taglia i secondo sembrerebbe un cucciolo forse al seguito.

E' lo scenario macabro che si è presentato stamane lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, in località Camporeale.

L'investimento sarebbe avvenuto durante la notte. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia municipale, dopo essere stato allertato in prima persona il comandante Angelo Bruno. E' l'ennesima immagine dell'orrore su questo trafficato asse viario che collega l'Irpinia alla Puglia, dove purtroppo si corre spaventosamente metterndo a serio rischia la vita non solo degli animali ma anche di ciclisti e pedoni. Un tratto quello in questione che conta anche diverse vittime e sul quale non si è mai intervenuto per adottare provvedimenti riguardo il limite di velocità.