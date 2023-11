La tragedia di Gerardina: si indaga sulle attività svolte prima del malore Un incidente, un'operazione sbagliata o forse involontaria

Che cosa è successo in località San Vito, nelle campagne tra Ariano Irpino e Flumeri nei giorni che hanno preceduto i primi accessi in pronto soccorso di Angelo Meninno e Gerardina Corsano?

Che lavori sono stati eseguiti all'interno e all'esterno dell'azienda cerealicola di loro proprietà?

E' su questo che stanno lavorando gli inquirenti per fare piena luce su una tragedia che al momento non sembra ancora essere del tutto chiarita in tutti i suoi aspetti. Dai campioni analizzati all'istituto superiore di sanità a Roma, sarebbe venuto fuori il nome del veleno killer. Ma un dato sembra essere certo, chi conosce bene Gerardina e Angelo non ha alcun dubbio: nessuno avrebbe avuto interesse a fargli del male.

E' quella accidentale la pista che più prende corpo su questa misteriosa vicenda. Un incidente, un'operazione sbagliata o involontaria. Operazioni delicate che Angelo e gli operai hanno svolto da anni, maturando anche una collaudata esperienza. Ma evidentemente in questa circostanza, qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto, forse anche durante alcune attività di bonifica svolte nei giorni precedenti. Una verità che vuole conoscere al più presto lo stesso marito della donna, profondamente scosso dopo la perdita così assurda di sua moglie.