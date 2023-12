Sfondano una finestra, entrano in un'abitazione ma non trovano nulla e vanno via Ladri ancora in azione a Villanova del Battista

E' stata ancora una notte insonne quella appena trascorsa con gente in apprensione nelle case o in auto, costretta a difendersi dall'attacco dei ladri, diventato ormai una spina nel fianco.

E' ancora Villanova del Battista a far parlare di sè. In località Piani, ignoti hanno sfondato una finestra in una casa disabitata del vice sindaco Umberto Colantuono, dopo aver messo tutto a soqquardo, rovesciando poi a terra dell'olio contenuto in alcune taniche, forse per cancellare eventuali tracce o semplicemnete per dispetto, non avendo trovato nulla di interessante all'interno.

"Non se ne può più". Questo il suo commento dopo la scoperta. Successivamte si sono recati a Fontana dei Salici, dove in poco tempo decine di persone, accortesi della loro presenza sono riuscite a metterli in fuga.

Molte famiglie anche ieri hanno rinunciato alla solita uscita del sabato sera pur di non lasciare le proprie case incustodite. Ma questa è vita?