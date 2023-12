Ariano, ennesimo crollo di un rudere: la recinzione evita il peggio sulla strada E' successo ancora una volta vicino alla chiesa del Carmine

Continua a crollare il rudere abbandonato a pochi passi dalla chiesa Madonna del Carmine, lungo corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino.

E' di stamane l'intervento della polizia municipale sul posto dove fortunatamente il comune aveva già transennato l'area nei mesi scorsi. Uno dei massi è stato infatti bloccato dalla rete prima di raggiungere il marciapiede e la strada che porta all'ospedale Frangipane, continuamente trafficata a piedi e in auto.

Si tratta dell'ennesima situazione di pericolo in città a pochi giorni dalla chiusura di via Parzanese, che non poche polemiche sta suscitando per i disagi arrecati ai residenti.

Situazioni analoghe, pronte ad esplodere sono presenti in gran parte del centro storico come via guardia, via Annunziata, via del riscatto. Molte di queste case fatiscenti sono appartengono ad eredi degli eredi e non è impresa facile neppure per il comune risalire ai proprietari per poter agire in danno.

Sta di fatto che ora più che mai, serve con la massima urgenza una ricognizione generale di tutti gli immobili in pericolo presenti in città.