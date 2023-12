Muore il fratello e le occupano la casa: indignazione e rabbia a Capocastello Il caso di un alloggio occupato, la denuncia di una donna

Muore il fratello e le occupano la casa. E' successo in via San Francesco, nel borgo di Capocastello di Mercogliano, in provincia di Avellino. Rabbia e malcontento nel piccolo comune alle falde del Monte Partenio, dove una donna da settimane non riesce ad entrare in casa sua. Una famiglia di stranieri, secondo quanto denunciato, sarebbe entrata nell'alloggio cambiando le serrature degli accessi. La signora Antonietta ha chiesto l'intervento dei carabinieri per riuscire a tornare in possesso della casa. Secondo quanto ricostruito, dopo la morte dell'ultimo inquilino, il fratello della signora Antonietta, il gruppo di stranieri avrebbe fatto irruzione della casa, entrandone in possesso abusivamente. All'interno della casa vivrebbe in tanti e tra questi anche una donna incinta. Un particolare non da poco ai fini delle eventuali operazioni di intervento diretto delle forze dell'ordine. Il sindaco D'Alessio ha attivato tutte le procedure del caso, per consentire di restituire la casa ai proprietari. Ma la procedura è tutt'altro che immediata. I residenti sono amareggiati e indignati per quanto accaduto. Il parroco Don Vitaliano della Sala commenta: serve un intervento immediato, per restituire alla signora e i suoi parenti la casa. C'è molto malcontento in paese per quanto avvenuto". Anche il sindaco D'Alessio spiega: arroganza intollerabile da parte di questo nucleo di persone, che hanno abusivamente e illegalmente occupato una casa. Provvederemo ad espletare ogni procedura per consentire ai legittimi proprietari di poter tornare in possesso di casa loro".