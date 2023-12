Il pastore di Montoro è di nuovo evaso: ricerche in corso su tutto il territorio Negli anni 90 uccise la sorella Anna per questioni ereditarie

di Paola Iandolo

Alfonso D'Aponte, il pastore killer di Montoro, è di nuovo in fuga. Da tre giorni ha fatto perdere le tracce l'assassino di sua sorella Anna. L'uomo ristretto nel carcere di Vasto Marina ha contattato anche il suo avvocato, il quale lo ha esortato a consegnare alla prima stazione dei carabinieri. L'uomo non ha riferito dove fosse in quel momento.

La precedente fuga

Nel settembre del 2019 D'Aponte evase dal carcere di Vasto nel quale era recluso, ma dopo una breve fu ritrovato in un casolare di campagna tra Montoro e Fisciano e fu nuovamente tratto in arresto.

Gli altri episodi

D'Aponte avrebbe ucciso oltre alla sua sorella Anna, anche la nonna morta in circostanze misteriose. Su di lui gravano anche altri sospetti: l'assassinio del fratello Giuseppe, sparito nel nulla alla fine degli anni '80, Ma per questi episodi non è stato processato perchè non furono raccolte prove sufficienti. Mentre nel 2015 gli è stata ridotta la condanna per il tentato duplice omicidio dei fratelli (reato derubricato in lesioni gravissime). La sentenza - un anno e otto mesi rispetto ai quattro del primo grado -fu emessa dai giudici della Corte d'Appello di Napoli, che accolsero la tesi sostenuta dall'avvocato difensore Rolando Iorio.