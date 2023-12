Cervinara, dà fuoco al vicino di casa con la benzina: 51enne grave al Cardarelli Una violenta lite sfociata in tragedia: indaga la polizia di Cervinara: arrestato un 38enne

Si trova ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, un uomo di 51 anni di Cervinara, che ha riportato ustioni su gran parte del corpo. Il ferito, che vive in via Curielli, avrebbe avuto l’ennesima lite con un suo vicino di 38 anni. Vecchie ruggini per problemi legati al vicinato. Stamattina quindi dopo una lite violenta, ad un certo punto, però, non si sa come, dovrebbe essere spuntata anche una latta di benzina.

E, a quanto pare, il liquido infiammabile sarebbe stato cosparso sul corpo del 51enne e poi sarebbe stato appiccato il fuoco. L’uomo, in pochi secondi, si sarebbe trasformato in una torcia umana . A questo punto è scattato l’allarme. Sono accorsi altri vicini e familiari ed hanno spento le fiamme.

Subito dopo, sul posto è intervenuta un’ambulanza della postazione del 118 di Cervinara. I sanitari hanno soccorso il ferito e trasportato velocemente presso il pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Da qui, a quanto pare, i sanitari per la profondità delle ustioni ne hanno disposto il trasferimento presso il centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Intanto, in via Curielli sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di stato di Cervinara. Gli investigatori hanno ricostruito i fatti. Poi hanno identificato e arrestato l’autore.