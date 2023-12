Cervinara, dà fuoco al vicino di casa: domani udienza di convalida per il 38enne Alle 12, davanti al gup Cassano, presso il carcere di Bellizzi

Cervinara, domani l’udienza di convalida per il 38enne che diede fuoco al vicino di casa. Domani, martedì 19 dicembre, alle ore 12,00, presso il carcere di Bellizzi Irpino, davanti al Gup Cassano. Intanto, le condizioni del 51enne restano abbastanza critiche. L’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata presso il centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. La vicenda è avvenuta nelle prime ore della mattinata di sabato in via Curielli dove vivono i due. Già in passato il 51enne aveva avuto degli screzi con diversi vicini di casa e non solo. Addirittura era stato tratto in arresto per violenze nei confronti del padre e della madre.

Sabato, tra i due, secondo quanto hanno ricostruito gli agenti del commissariato di polizia di stato di Cervinara, c’era stata l’ennesima discussione. Sarebbe spuntata una bottiglia di liquido infiammabile, probabilmente benzina, che il 38enne avrebbe versato sul corpo del suo rivale e gli avrebbe dato fuoco.