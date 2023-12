Accusato di tentato omicidio: resta in carcere il 36enne di Cervinara Il gip Cassano ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere

di Paola Iandolo

E' stato sarcerato e riarrestato M. P. di Cervinara che ha dato fuoco al vicino di casa. Il Gip Cassano del Tribunale di Avellino ha accolto l’ eccezione degli avvocati Vittorio Fucci e Domenico Cioffi in quanto ha ritenuto non legittimo l’ arresto in flagranza operato dalla Polizia di Cervinara nei confronti del pregiudicato 36enne di Cervinara, accusato di tentato omicidio volontario, poiché aveva cosparso di liquido infiammabile e poi dato fuoco al suo vicino a seguito di un litigio. Il Gip, pertanto, ne ha disposto la scarcerazione.

Tuttavia, per la gravità del fatto, ha ritenuto di emettere un’ ordinanza di custodia cautelare per trattenere in carcere M.P., in attesa degli sviluppi di indagine. La difesa, oltre all’ attività d’ indagine che farà dal punto di vista degli elementi a discarico, proporrà ricorso al Tribunale del Riesame di Napoli nei confronti della nuova ordinanza.