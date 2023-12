Incidente a Grottaminarda tra un’auto e una moto: un morto Ancora da ricostruire la dinamica dell’impatto. Gabriele Pascuccio, 20 anni è morto sul colpo

Incidente mortale a Grottaminarda, lungo la strada provinciale che si innesta con la statale 90 delle Puglie, all'altezza di una traversa che porta a Villa Regina.

Lo scontro ha visto coinvolti un'audi A3 e una moto. Per Gabriele Pascuccio, di soli venti anni residente a Grottaminarda, alla guida del mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare. E' morto sul colpo. Troppo gravi le lesioni riportate.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 della pubblica assistenza di Grottaminarda che non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane. L'impatto è stato violentissimo, tanto da far disintegrare la moto, finita incredibilmente oltre centro metri dal punto di impatto, tra i rovi in una scarpata.

I due ragazzi a bordo della vettura sono rimasti illesi ma sotto choc per l'accaduto. Sul posto anche il sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera insieme ai familiari distrutti dal dolore. La dinamica la stanno ricostruendo i carabinieri.

La famiglia Pascuccio è molto conosciuta in paese. Il papà, Pasquale, è un noto e stimato commerciante all'ingrosso di bibite. Un lavoro non facile per carabinieri e polizia impegnati oltre ad effettuare i rilievi, ad alleviare il dolore dei familiari. Un dolore che ha colpito profondamente l'intera comunità.

La salma su disposizione della procura di Benevento, informata dell'accaduto, è stata trasferita dall'impresa di onoranze funebri Zuccarino nell'obitorio dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, per gli accertamenti medico legali.

(Sul posto il corrispondente Gianni Vigoroso)