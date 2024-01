Statua del bambinello distrutta a Flumeri: immagini visionate, presto la verità Secondo le prime indiscrezioni non sarebbe da attribuire ad un atto di odio religioso

"Un gesto vile e inaccettabile. Imbecilli." Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini dopo il grave gesto rimasto ancora impunito a Flumeri. Non si sa per quale motivo, pochi giorni fa, la statuina del bambinello è stata trovata con le gambe spezzate e la testa tagliata, all'interno del presepe illuminato allestito a campo del giglio. La polizia municipale sta ricostruendo l'accaduto, dopo aver visionato le immagini delle due telecamere presenti nell'area. Secondo le prime indiscrezioni non sarebbe da attribuire ad un atto di odio religioso. Ma lo stabiliranno le indagini.

Analogo episodio nelle ultime ore a Monfalcone, in provincia di Gorizia dove ignoti hanno decapitato e fatto a pezzi la statua di Gesù bambino.

Su quest'ultimo caso, Antonio de Lieto segretario generale nazionale della federazione sindacale “Sicurezza e Difesa”: Queste “bestie” travestite da esseri umani, certamente non perseguono sentimenti cattolici tutt’altro. Quanto verificatosi ha creato molto malumore tra i cittadini. Auguro che queste “bestie” - ha concluso il segretario de Lieto - vengano presto assicurate alla giustizia per scontare la pena prevista per questo ignobile atto."