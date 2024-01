Precipita da una finestra dritto nel fiume Sele e muore: tragedia a Caposele La vittima è un uomo di 82 anni

Tragedia stamane in Irpinia a Caposele. Un uomo di 82 anni per cause in corso di accertamento è precipitato da una finestra, finendo direttamente nel fiume Sele. Sembrerebbe questa l'unica ipotesi.

Sul posto i sanitari del 118 con un elicottero giunto da Napoli. Elisoccorritore Cnsas, infermiere e medico non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Il Cnsas ha subito attivato anche il soccorso alpino guardia di finanza di Sant'Angelo dei Lombardi, prontamente intervenuto.

Il corpo, dopo il via libera delle autorità, è stato successivamente recuperato in sinergia tra Cnsas, Sagf, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile locale e affidato alle onoranze funebri.