Dramma a Mercogliano, 78enne trovato morto nella sua abitazione Non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini

I Vigili del Fuoco di Avellino, allertati dai Carabinieri, intorno alle ore 13, sono intervenuti nel territorio del comune di Mercogliano in via Partenio per un soccorso ad un uomo di 78 anni il quale non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La squadra intervenuta è salita al secondo piano dello stabile e una volta entrata nell'abitazione ha rinvenuto il corpo dell'uomo privo di vita. Il decesso è stato constatato dai sanitari del 118 giunti sul posto, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di propria competenza.