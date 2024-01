Rotondi, arrestato per usura: revocata la misura per il 50enne Il GIP ha applicato la sola misura dell’obbligo di firma

Sono stati revocati gli arresti domiciliari, a seguito dell’interrogatorio dinanzi al GIP Landolfi, per il 50enne di Rotondi, arrestato nella serata del 09.01.24 a Montesarchio con l'accusa di usura. Al momento del fermo i Carabinieri della compagnia di Montesarchio gli hanno trovato addosso 3 assegni bancari, uno da 1.300 euro e due di 600 euro. Addosso al 50enne di Rotondi che è difeso dall’avvocato Giovanna Coppola sono stati trovati anche 300 euro in contanti. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa dell'uomo e hanno trovato ulteriori 600 euro in contanti e un coltellino da taglio. Il GIP ha applicato la sola misura dell’obbligo di firma.