Incendio in casa a Carife: famiglia evacuata, ferito un vigile del fuoco Sarebbe stato un monopattino elettrico ad innescare il cortocircuito

Sarebbe stato un monopattino elettrico ad innescare il cortocircuito e a provocare l'incendio di un'abitazione a Carife, a pochi passi dalla chiesa Madonna delle Grazie. E' successo tutto in pochi secondi. Il divano che va in fiamme e l'immobile completamente invaso e danneggiato dal fumo. Fortuna ha voluto che al momento dell'incendio non vi era nessuno all'interno. Sono stati i vicini a dare l'allarme.

Sul posto nel giro di poco tempo sono giunte due squadre dei vigili del fuoco da Grottaminarda e Bisaccia insieme ai carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino.

Un vigile del fuoco resta ferito

Durante le delicate operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco è scivolato ed è rimasto contuso, accusando problemi alla spalla. Soccorso dai sanitari del 118 di Vallata è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino e successivamente trasferito ad Avellino per una consulenza ortopedica.

Il dramma della famiglia e il racconto del proprietario

"In un attimo sono andati in fumo tutti i nostri sacrifici. Fortunatamente non eravamo in casa con la nostra piccola di soli quattro mesi. I danni sono ingenti. L'abitazione al momento è inagibile e ad ospitarci per questa notte è stata mia suocera.

La speranza è che qualcuno possa ora occuparsi al più presto di questa vicenda, offrendo tutto il sostegno necessario alla famiglia interessata.