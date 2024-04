Impianto trattamento fanghi: Presa d'atto ritiro istanza e archiviazione Il documento della regione Campania inviato al comune di Savignano Irpino e ai vari organi preposti

Istanza per il rilascio del provvedimento di Via nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art.27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto “Impianto trattamento di fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante compostato e per la produzione di fanghi essiccati da termovalorizzare da realizzare nel Comune di Savignano Irpino”.

Presa d’atto ritiro istanza e archiviazione.

"Considerata la nota della società del 26/04/2024, trasmessa con pec in stessa data, con la presente si prende atto della volontà di procedere al ritiro dell’istanza e si comunica che l’istanza in oggetto CUP 9802 è archiviata.

La documentazione pubblicata è reperibile alla pagina web

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA accedendo alla sezione PAUR e quindi selezionando il CUP 9802.

La responsabile del procedimento è Nevia Carotenuto. Il documento, firmato da Simona Brancaccio.