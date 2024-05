"Che faccio mi butto... o non mi butto" Cinghiali pronti a puntare auto e pedoni lungo le strade ad Ariano Irpino

La foto parla da sola: "Mi butto o non mi butto". Siamo in via Fontananuova zona centrale di Ariano Irpino, alle prese con una presenza sempre più consistente di cinghiali pronti a puntare auto e pedoni.

Le ultime segnalazioni nella serata di oggi da parte di diversi automobilisti in transito. Fortunatamente non si segnalano incidenti.

Sul versante opposto stessa situazione ormai incontrollabile sia nella zona di contrada San Liberatore che in via Maddalena di fronte alla grotta della Madonna di Lourdes. E anche in questo caso non sono mancati i pericoli per gli automobilisti in transito.