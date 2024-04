Avellino al secondo posto: i verdetti del girone C per i playoff e i playout Le prime sfide per la post-season tra sogno promozione e obiettivo salvezza

L'Avellino tornerà in campo per il match d'andata del secondo turno della fase nazionale playoff. Il secondo posto nel girone garantisce ai club la ripartenza nella post-season da quello che, di fatto, è un quarto di finale promozione.

Gli altri piazzamenti

Il Benevento, con il terzo posto, e il Catania, per aver vinto la Coppa Italia di Serie C, hanno ottenuto l'accesso diretto al primo turno della fase nazionale playoff. Alla fase del girone parteciperanno Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano e Latina. Playout, invece, per Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla e Monterosi Tuscia.

I verdetti

Promossa in Serie B: Juve Stabia (primo posto)

Playoff: Avellino (secondo turno fase nazionale - quarti di finale), Benevento (primo turno fase nazionale - ottavi di finale) Catania (Coppa Italia di Serie C vinta e pass per il primo turno fase nazionale - ottavi di finale), Casertana (secondo turno del girone C), Taranto, Picerno, Audace Cerignola, Giugliano, Crotone e Latina (primo turno del girone C)

Playout: Potenza, Monopoli, Virtus Francavilla, Monterosi Tuscia

Retrocessa in Serie D: Brindisi

Playoff

Primo turno del girone C

5) Taranto - 10) Latina

6) Picerno - 9) Crotone

7) Audace Cerignola - 8) Giugliano

Secondo turno del girone C

4) Casertana

Primo turno fase nazionale (ottavo di finale)

3) Benevento

Secondo turno fase nazionale (quarto di finale)

2) Avellino

Playout

Andata e ritorno

19) Monterosi Tuscia - 16) Potenza

18) Virtus Francavilla - 17) Monopoli