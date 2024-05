Avellino: moduli e scelte, martedì l'ultimo test playoff Con il Trastevere nuove valutazioni a una settimana dall'esordio nei playoff

Altri minuti nelle gambe con l'accelerazione che porterà, infine, alla terza e ultima amichevole in programma martedì pomeriggio con il Trastevere e l'obiettivo biancoverde sarà quello di viverlo come una gara ufficiale per entrare sempre più nel clima playoff. L'Avellino ha sviluppato il test con la formazione Primavera che dal primo minuto ha presentato anche Simone Benedetti in difesa e Ignacio Lores Varela in compagnia di Salvatore Pezzella a centrocampo.

Cionek dal primo minuto nel test di ieri

La nota lieta è il ritorno dal primo minuto per Thiago Cionek. Il difensore è stato gestito in avvio della preparazione playoff lavorando a parte ed è rientrato completamente: era nella prima formazione presentata da Michele Pazienza con l'undici proposto sul 3-5-2 di continuità rispetto al finale della stagione regolare, ma con Michele D'Ausilio mezzala sinistra e Lorenzo Sgarbi punta con Cosimo Patierno. Nella ripresa, come accaduto nel test a ranghi misti, prove anche con il 4-3-1-2 con tutti i cambi e con il duo offensivo composto da Gabriele Gori e Michele Marconi e con Raffaele Russo trequartista.

L'obiettivo di riservarsi più soluzioni

Il concetto di "tutti coinvolti" si rinnova dopo il test del sabato e sarà replicato martedì, forse in modo meno marcato, ma lo staff tecnico sta puntando su due moduli con la consapevolezza del rischio tra infortuni e squalifiche e con l'obbligo di farsi trovare pronti a ogni evenienza con le gare ravvicinate.

Il tabellino

Avellino - Avellino Primavera* 6-0

Primo tempo

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Liotti; Sgarbi, Patierno. All. Pazienza

Avellino Primavera* (4-3-1-2): A. Pizzella; Solaro, Benedetti, Nosegbe, Codraro; Pezzella, Varela, Mutanda; Saponara; Tozaj, Fusco. All. Biancolino

Marcatori: D’Ausilio, Patierno (2)

Secondo tempo

Avellino (4-3-1-2): Pane; Llano, Rigione, Mulé, Tito; Dall’Oglio, Palmiero, Rocca, Tito; Russo; Gori, Marconi

Avellino Primavera* (4-3-1-2): A. Pizzella; Solaro, Mundula, Nosegbe-Susko, Codraro; Mutanda, Arzillo, Pezzella; Saponara; Sacco, Fusco. All. Biancolino

Marcatori: Marconi, Dall'Oglio, Mulè

* Nella formazione Primavera alcuni calciatori della prima squadra