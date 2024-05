Playoff Scudetto, Sandro Abate ko: la L84 batte gli irpini (6-4) in Gara 1 Martedì sarà Gara 2 al PalaDelMauro per i quarti di finale di Serie A

La Sandro Abate esce sconfitta dalla Palestra Maggiore di Leini. La L84 ha battuto gli irpini con il risultato di 6-4 in Gara 1 dei quarti di finale Scudetto. Martedì (ore 20) la Sandro Abate ospiterà i piemontesi al PalaDelMauro per Gara 2 del primo turno della post-season con il tricolore del calcio a 5 in palio.

Il tabellino

Calcio a 5 - Playoff Scudetto

Quarti di finale - Gara 1

L84 - Sandro Abate 6-4 (2-0 pt)

L84: Tondi, Rescia, Tuli, Josiko, Cuzzolino, Parmeggiani, Fortini, Yamoul, Dias, Schettino, Coco Wellington, Raguso. All. Paniccia

S. Abate: Vitiello, Ugherani, Abate, Avellino, Arillo, Damascato, Galletto, Etzi, Gui, Wilde, Venezia, Hozjan. All. Basile

Marcatori: 2'10'' pt Rescia (L), 18'00'' Josiko (L), 3'33'' st Ugherani (S), 4'48'' Rescia (L), 6'33'' Vitiello aut. (L), 11'18'' Tondi (L), 14'40'' Cuzzolino (L), 16'50'' Wilde (S), 19'59'' Gui (S)

Espulsi: 16'16'' st Hozjan (S) per somma di ammonizioni

Ammoniti: Avellino (S), Tuli (L)

Arbitri: Biondo, Carone, Perona

Crono: De Ninno

Foto: ufficio stampa Asd Sandro Abate Five Soccer