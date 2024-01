Gli rubano l'auto: si aggrappa alla maniglia e viene trascinato Un gravissimo episodio che ha rischiato davvero di finire in tragedia

Malviventi spietati e senza scrupoli in alta Irpinia a Sant'Angelo dei Lombardi. Serata da incubo e di terrore per un giovane imprenditore.

Ladri intercettati in località Fontana piccola a ridosso del carcere, intenti a mettere a segno l'ennesimo furto nella zona. Scoperti, vengono messi in fuga ed inseguiti dai carabinieri. Vistisi braccati, abbandonano l'auto una mercedes e si dileguano a piedi. Due dei malviventi, giunti in località bivio Martinelli, in prossimità di una villetta, puntano un mezzo sul ciglio della strada, riescono a metterlo in moto per potersi dileguare sotto gli occhi del proprietario. Quest'ultimo pur difendere mostrando grande coraggio, afferra la maniglia della porta dell'auto. Sono attimi di forte concitazione e paura. I delinquenti non si lasciano per niente intimorire e accelerano, fino a trascinare il proprietario per un bel tratto rischiando di ucciderlo. Alla fine l'uomo cade a terra, ferito per poi fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Criscuoli-Fieri. Altri componenti della banda nel frattempo rubano una fiat panda nuova.

Ma non è finita qui

La banda ha fatto visita anche all'abitazione di un ragazzo, rimasto orfano per la morte del padre, un gran lavoratore, mentre stava realizzando un pozzo artesiano.

"Siamo stati colpiti in modo esagerato e improvviso - afferma Tony Lucido - c'è molto allarmismo, sono già sorti gruppi spontanei di vigilanza."