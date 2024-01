Assurdo ad Ariano: cane travolto da un'auto e lasciato ferito a terra per ore Come è possibile girare lo sguardo dall'altra parte di fronte ad una scena del genere...

Travolto da un'auto e lasciato vivo a terra, sul ciglio della strada gravemente ferito senza essere minimamente soccorso.

E' quanto accaduto lungo la statale 90 delle puglie, ancora una volta all'altezza di Camporeale ad Ariano Irpino.

L'animale, un cane gigante, incrocio maremmano maschio di circa quattro anni è rimasto immobile nella cunetta per diverse ore con il rischio di morire per ipotermia. Solo stamane all'alba sono stati allertati i soccorsi. E' stata la polizia municipale con il comandante Angelo Bruno ad allertare il servizio veterinario dell'Asl. Sul posto sono giunti due medici che dopo aver visitato il cane ferito, hanno provveduto a microchipparlo essendo sprovvisto del dispositivo elettronico. C'è chi in zona ha provveduto ad avvolgerlo con una coperta per proteggerlo dal freddo gelido. Soccorso da un'ambulanza veterinaria è stato poi trasportato nell'ambulatorio veterinario di Monteforte per essere sottoposto alle prime cure.

L'indifferenza umana

Ciò che è ancora più grave e assurdo oltre all'omissione di soccorso da parte di chi ha travolto l'animale è l'indifferenza di centinaia di automobilisti che da sabato notte, hanno attraversato la statale 90 delle puglie sia in direzione Napoli che Foggia. Nessuno si è minimamente preoccupato di qual cane a terra ferito, tremante, vigile e in cerca di aiuto. Si fosse fermato qualcuno, anche per far rimuovere la carcassa, qualora fosse morto. Niente, totale indifferenza, menefreghismo e cattiveria.

A proteggerlo stamane, da un ulteriore investimento su quella strada famigerata dove si corre a folle velocità è stata una ricercatrice diretta a Biogem mentre si stava recando sul luogo di lavoro. E' stata lei ad attendere l'arrivo dell'ambulanza. Una storia tristissima che speriamo ora possa avere un lieto fine.