Rifiuti e inciviltà: scempio ambientale a Melito Vecchia in Irpinia Mini discariche a cielo aperto tra la vegetazione ovunque

Melito Vecchia, luogo caratteristico, suggestivo, ricco di storia in Irpinia, ma nello stesso tempo trascurato e affogato dal degrado.

Ai lati del piccolo borgo a ridosso del fiume Ufita lo scenario è davvero vergognoso. Mini discariche a cielo aperto tra la vegetazione affiorano ovunque.

Vi è di tutto, ingombranti, residui di cantieri, carcasse ma si potrebbe aggiungere ancora altro. Rifiuti di ogni genere sversati da assassini dell'ambiente, che agiscono indisturbati, in una zona appetibile, isolata e priva di qualsiasi telecamera. Un pugno nell'occhio, per quanti impotenti percorrono a piedi spesso per una camminata salutare questo luogo.

E' un oltraggio alla storia e all'ambiente, sul quale si spera qualcuno possa intervenire per porre fine a questo crimine perpetrato contro la natura.