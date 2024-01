Tragedia a Solofra: 46enne si accascia al suolo e muore Il dramma in un bar di Sant'Agata di Solofra

Tragedia a Sant'Agata Irpina frazione del comune di Solofra dove, nella mattinata di oggi 24 gennaio, un uomo 46enne, D.V. le sue iniziali è stato colto da un malore fulminante. Inutili i soccorsi, per il 46enne non c'è stato nulla da fare. L' uomo residente della zona era in un bar nei pressi di un noto centro commerciale, quando si è accasciato a terra perdendo i sensi. Quanti erano presenti hanno subito lanciato l’allarme. SUl posto tempestivamente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra per riuscire a salvarlo senza riuscirci. Per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Dolore e sconcerto nella città della concia per il tragico e improvviso decesso.