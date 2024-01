Caccia ai ladri nei terreni a Villanova del Battista: incubo senza fine Serata particolarmente movimentata nel comune ufitano

Dopo contrada Laghi a Flumeri ancora una serata movimentata in Valle Ufita. I malviventi non mollano il territorio e continuano a mietere paura tra gli abitanti. Caccia ai ladri nei terreni a Villanova del Battista, dove sarebbero almeno due i furti fortunatamente sventati.

Nella prima casa grazie all'abbaiare di un cane il proprietario è riuscito in tempo a mettere in fuga la banda e a dare subito l'allarme, nella seconda hanno forzato l'ingresso ma a quanto pare è arrivato immediatemnete il proprietario. Galavizza e Saboli e contrade prese di mira, "Corrono peggio delle lepri nei campi - ci dice una donna - un'impresa afferrarli. Il paese è in subbuglio, siamo tutti mobilitati."

Ladri braccati, è mancato davvero poco per acciuffarli. In azione anche mezzi agricoli nei campi fino a tarda sera ma alla fine i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce, nascondendosi. E' un incubo senza fine.

In serata alcune persone, avevano notato un furgone bianco sospetto, fermo sulla strada Pignatale nei pressi di Paragano tra Ariano e Villanova del Battista. Non si sa al momento se collegato a quanto accaduto a Villanova. Il tutto è stato segnalato ai carabinieri per le opportune verifiche. In allarme nuovamente anche gli abitanti di Flumeri alla frazione Scampata.