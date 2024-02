Ariano, scaraventata a terra mentre si reca a scuola: caccia all'auto pirata I carabinieri stanno facendo piena luce su un grave episodio avvenuto sulla statale 90 delle puglie

E' tornata a casa con una costola inclinata, lividi ed ematoma sul corpo dopo essere stata scaraventata a terra da un'auto pirata sulle strisce pedonali. E' quanto accaduto nel popoloso rione Cardito, lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino.

La 17enne originaria di Frigento era insieme alla sorella gemella e si accingevano entrambe ad attraversare la strada per recarsi a scuola alla seconda ora.

La prima auto che viaggiava in direzione Foggia si ferma, la seconda che proveniva dalla direzione opposta prosegue dritto, rischiando di travolgere tragicamente la studentessa. Ma fatto ancora più grave e vergognoso, chi era alla guida, ha fatto perdere le proprie tracce in maniera fulminea senza neppure prestare soccorso, come se nulla fosse accaduto.

Alla guida della vettura di colore grigio, una donna con un uomo accanto. E' ciò che ricorda la 17enne.

Il racconto della madre: "Tremava ancora dalla paura mia figlia quando è tornata a casa e a fatica ci ha raccontato l'accaduto. Non voleva spaventarci e ci ha raccontato tutto solo in un secondo momento. A caldo non aveva avvertito nulla tanto da recarsi regolarmente a scuola poi sono cominciati i dolori e nel pomeriggio ho dovuto accompagnarla in ospedale ad Ariano Irpino. E' un fatto gravissimo. E' successo a mia figlia ma poteva accadere a chiunque. Non è giusto. Mi auguro che le indagini facciano il loro corso e venga individuata l'autrice di tale gesto. Vogliamo giustizia."

Sulla vicenda sono in corso accurate indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Ariano Irpino, i quali stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per giungere all'individuazione della coppia.