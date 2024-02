Auto in fiamme: volontario e vigili del fuoco evitano il peggio La causa dell'incendio della minicar, dovuta probabilmente ad un corto circuito improvviso

Una minicar prende improvvisamente fuoco a causa probabilmente di un corto circuito, paura ma fortunatamente nessun ferito.

E' successo a Grottaminarda, in via Valle nei pressi di un incrocio. A dare per primo l'allarme e ad allertare i vigili del fuoco un volontario della protezione civile flumerese, Matteo Cardinale, fuori dal servizio, il quale grazie alla sua esperienza maturata sul campo si è adoperato immediatamente nelle operazioni di spegnimento utilizzando un estintore, e ricevendo gli elogi degli stessi vigili del fuoco del locale distaccamento di Grottaminarda i quali con il loro intervento provvidenziale hanno scongiurato il peggio, spegnendo totalmente l'incendio e mettendo in sicurezza la vettura e l'area circostante.

Un episodio che ha evidenziato quanto sia importante essere preparati e mantenere la calma in circostanze come queste.