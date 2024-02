Ariano: rubano trattore e depredano impianto di depurazione a Camporeale Ladri di rame in azione nell'area industriale

Si sono impossessati di un trattore in un'azienda agricola del luogo senza che nessuno si accorgesse di nulla e hanno raggiunto il vicino impianto di depurazione nell'area Pip di Camporeale per depredare la struttura di cavi elettrici. In azione ladri di rame specializzati in questa tipologia di furti.

Il mezzo agricolo è servito ai malviventi per sradicare e trascinare via i cavi dai vari pozzetti. Danni ingenti anche ai quadri elettrici, oltre a diversi attrezzi trafugati.

Sul posto i carabinieri insieme agli uomini del nucleo operativo per le relative indagini. La struttura che versava già in precarie condizioni è attualmente fuori uso.

L'oro rosso

Un fenomeno, quello dei furti di rame e componenti metallici, che nonostante sia da anni monitorato da un apposito sottogruppo di lavoro, presso il servizio analisi criminale dell'osservatorio nazionale, non è mai cessato. Anzi sembra che stia avendo una nuova impennata.

Nel mirino dei malviventi ci sono spesso cimiteri, stazioni ferroviarie e impianti del genere come nel caso di Camporeale. E' molto richiesto, facilmente reperibile e appetibile sul mercato nero.