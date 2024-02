Anziana cade e resta immobile a terra in casa ad Ariano: salvata E' ora in ospedale al pronto soccorso sotto osservazione

L'hanno trovata riversa a terra nel salotto alla ricerca disperata di aiuto dopo essere rimasta vittima di una caduta in casa.

E' quanto accaduto ad un'anziana al secondo piano di un'abitazione di via Villa Caracciolo, nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino.

Ad allertare la polizia municipale sono stati i vicini di casa, i quali hanno subito intuito la gravità della situazione.

L'ottantenne, che vive da sola per sua scelta dopo la morte del marito, senza figli, non riusciva ad aprire la porta essendo impossibilitata a rialzarsi da terra. A questo punto gli uomini diretti dal comandante Angelo Bruno, hanno fatto intervenire i vigili del fuoco. Una squadra giunta direttamente da Avellino, essendo l'equipaggio di Grottaminarda impegnato in un altro delicato intervento, è entrata all'interno da un balcone ed ha permesso così ai sanitari del 118 di poterla soccorrere.

La donna è stata trasportata in ospedale al Frangipane per diversi ematomi, ecchimosi al volto ad un occhio e alle gambe. E' al momento sotto osservazione.