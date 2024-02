Grottaminarda: una petizione per chiudere la strada della morte L'iniziativa lanciata da Patrizia e Concetta Reale

Una petizione importante contro l'indifferenza e il menefreghismo delle istituzioni in Valle Ufita, tesa a scongiurare una nuova strage lungo la strada della morte a Grottaminarda. E' di pochi giorni fa l'ultimo grave incidente che solo per miracolo non è finito in tragedia.

A lanciarla Patrizia e Concetta Reale:

"Poco più di due anni fa, abbiamo perso il nostro caro Umberto Reale, un giovane di soli 29 anni, in questo maledetto tratto della Variante Lioni-Grottaminarda. Questa strada è un cantiere aperto da anni e presenta curve tortuose improvvisate, eccessivo restringimento della carreggiata e new Jersey di cemento per formare le curve. Nonostante l'installazione di dissuasori e nuova segnaletica dopo l'incidente mortale del 18/09/2021, si sono verificati moltissimi altri incidenti - l'ultimo il 05/02/2024. Questo pone quantomeno il dubbio che quella in essere non fosse adeguata. La nostra famiglia ha subito una perdita inaccettabile che ha minato in modo indelebile la nostra serenità. Chiediamo giustizia per Umberto.

La richiesta

Chiusura immediata del tratto Variante: Lioni-Grottaminarda, meglio noti come la biforcazione della morte, fino al terminati dei lavori e della sua totale percorribilità.

Non possiamo permettere che altre famiglie soffrano come noi. È tempo che i responsabili prendano atto della situazione ed agiscano nell'interesse della sicurezza pubblica.



Firmate questa petizione per richiedere la chiusura immediata del tratto Variante Lioni-Grottaminarda in provincia di Avellino un Campania.

Per Umby e per tutti quelli che attraversano tutti i giorni quelle maledetta e pericolosissima strada cantiere.