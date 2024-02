Ariano: non rientra a casa per la cena e viene ritrovato senza vita nei campi La vittima è un uomo di 78 anni

Non rientra a casa per la cena e viene ritrovato senza vita nei campi. Tragedia ad Ariano Irpino in contrada Marchetto. La vittima è un 78enne del luogo, sposato e padre di tre figli.

E' stata la moglie, per prima a preoccuparsi dopo il mancato rientro a casa del marito, non avendo ricevuto nessuna risposta al telefono. Ha avvertito i figli che risiedono nella stessa zona, i quali dopo poco tempo hanno ritrovato purtroppo l'uomo cadavere in un fondo non molto distante dall'abitazione, accanto ad un albero.

A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118 allertati dalla centrale operativa di Avellino. Sul posto i carabinieri per le relative indagini. Allertati anche i vigili del fuoco per illuminare la zona con l'ausilio di una torre faro, al fine di consentire al medico legale di poter procedere all'ispezione esterna e al recupero della salma.

L'uomo era uscito di casa nel primo pomeriggio, per effettuare lavori nei campi. A causare la morte del 78enne, persona affabile e molto stimana, con ogni probabilità un infarto fulminante o una caduta accidentale. Lo stanno accertando gli inquirenti presenti sul posto.

In aggiornamento