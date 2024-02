Maltempo e scarsa manutenzione stradale: allagamenti e disagi ad Ariano Ecco cosa succede quando i territori vengono trascurati e abbandonati a se stessi

Tombini intasati, canali ostruiti, mancata regimentazione delle acque, scarsa cura e manutenzione delle alberature stradali ed ecco servito sul piatto il solito allagamento in prossimità dell'incrocio di località Casone ad Ariano Irpino, dove tra l'atro c'è un guard rail piegato su se stesso che sta crollando dopo essere stato abbattuto dal passaggio continuo dei mezzi pesanti in transito verso il cantiere della stazione Hirpinia.

Siamo lungo la strada che dallo svincolo della variante Manna-Tre Torri porta a contrada Orneta. La foto riassume al meglio l'enorme disagio di queste ore in atto nella zona di collegamento tra Ariano Irpino, Flumeri e Villanova del Battista.

L'acqua proviene dalla strada provinciale fino a formare un lago di 20-30 centimetri con disagi enormi per gli automobilisti in transito. Un problema che si presenta ad ogni pioggia torrenziale.

A questo si aggiunge anche l'incuria di chi in zona lavora i terreni agricoli fino al ciglio della strada. Un fiume di acqua fango e detriti. Una situazione già nota e più volte segnalata all'ente provincia di palazzo Caracciolo ad Avellino, completamente inadempiente nella manutenzione della rete stradale in questa zona dell'arianese in modo particolare.