Bimbo di dieci mesi cade lungo le scale: trasferito in elicottero al Santobono Soccorso notturno di emergenza in eliambulanza da Ariano Irpino a Napoli

Un bimbo di dieci mesi è stato trasferito al Santobono di Napoli a causa di una caduta accidentale in casa lungo le scale. L'incidente è avvenuto nelle campagne di Montecalvo Irpino alla località Malvizza. I soccorsi sono stati rapidissimi grazie soprattutto alla presenza del punto Stie sul territorio, fondamentale in un'area strategica come quella della Valle del Miscano.

L'ambulanza con autista e soccorritore giunta dalla sede montecalvese della pubblica assistenza ha soccorso il piccolo, il quale poi grazie all'arrivo di un secondo equipaggio da Ariano Irpino con medico a bordo ha raggiunto l'ospedale Frangipane dove è stato sottoposto a tutte le cure necessarie che sembra avrebbero escluso attraverso la tac conseguenze gravi. Ha riportato un trauma facciale. Ma a scopo precauzionale i sanitari in maniera scrupolosa e attenta hanno comunque preferito trasferirlo per una maggiore rassicurazione in una struttura più adatta e specializzata.

Alle 00.45 un elicottero del 118 giunto in notturna ha provveduto a trasportarlo al Santobono di Napoli, con la speranza, è questo l'augurio di tutti, che la famiglia possa tirare presto un sospiro di sollievo. Sul posto polizia e vigili del fuoco, questi ultimi per garantire le operazioni di atterraggio e decollo.