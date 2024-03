Calabritto, colto da malore mentre raccoglie la legna: muore a 45 anni Dolore e lutto nel comune altirpino per la morte improvvisa di Giuseppe Gonnella

Dolore e lutto a Calabritto per la morte di Giuseppe Gonnella, morto improvvisamente per un malore. L'uomo di 45 anni è stato trovato accasciato al suolo privo di vita, ad Oliveto Citra dove abitava assieme alla compagna e alla figlia. Gonnella stava raccogliendo della legna in montagna. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio in località Piano Canale, nel comune di Oliveto Citra. A rinvenire il cadavere ormai privo di vita del 45enne, i carabinieri della locale stazione di Contursi Terme e le guardie ambientali zoofile che hanno allertato il 118.

Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare di rianimare l’uomo e che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I funerali dell'uomo si terranno domani nella chiesa di Calabritto.