Incidente mortale alla Stellantis, al via gli accertamenti sul macchinario Verrà esaminato da un ingegnere nominato dalla procura il traslo che ha travolto Domenico Fatigati

di Paola Iandolo

Pratola Serra – Il macchinario dell’area basamenti motori, sequestrato lo scorso 23 febbraio dagli inquirenti, sarà oggetto di accertamenti irripetibili. Il 12 marzo il traslo che ha travolto il manutentore sarà esaminato dai tecnici. Anche la famiglia di Domenico Fatigati nominerà un consulente di parte che prenderà parte agli accertamenti insieme all’avvocato di fiducia Luigi Ferrandino.

L’incidente mortale

Domenico Fatigati è stato travolto da un traslo il 23 febbraio scorso, la mattina intorno alle 7.40 mentre cercava di far ripartire l’impianto basamento motori. In quest’area si sono subito concentrate le indagini della procura e del Nil per comprendere bene per quale ragione non si è attivato il sistema di sicurezza.

Gli indagati

Cinque le persone finite nel registro degli indagati per la morte di Domenico Fatigati. Risultano indagati i responsabili della ditta esterna con la quale lavorava Fatigati, Rocco Loffreda e Vanessa De Rogatis, il direttore dello stabilimento della Fca Marco Carbonatto, il responsabile della sicurezza dello stabilimento Andrea D'Urzo e il capo area del reparto lavorazioni Vincenzo Castaldo.