Notte di paura, sorprende i ladri in casa e spara un colpo di pistola in aria E' accaduto la notte scorsa a Cervinara. Indaga la polizia del locale commissariato

Paura nella notte a Cervinara. Un uomo spara un colpo di pistola per mettere in fuga i ladri entrati nella sua abitazione. Nonostante i numerosi controlli delle forze dell’ordine le bande di ladri continuano a colpire senza alcun timore, generando paura e psicosi nella comunità.

La notte scorsa hanno preso di mira l’abitazione di un agente di polizia che vive con l’anziana madre. L’abitazione si trova in una traversa tra via Macello e via San Cosma, a pochissimi metri dalla stazione dei carabinieri. Prima delle 23,00 di ieri sera, l'uomo si è accorto che qualcuno stava per forzare la porta del balcone della sua camera da letto. Non ha perso tempo ed è subito intervenuto, sorprendendo due persone, entrambe con il viso coperto da passamontagna, che stavano per entrare in casa. Ha urlato contro di loro, ma i ladri non si sono fermati ed hanno continuato ad avanzare. A questo punto ha esploso un colpo di pistola in aria, di un’arma legalmente detenuta.

Solo lo sparo ha messo in fuga i due ladri. L’agente ha dato l’allarme ed immediatamente sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Cervinara.