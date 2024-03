Delibere al Comune di Avellino, i carabinieri acquisiscono nuovi atti Nel mirino degli inquirenti gli atti di Eurochocolate

I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Avellino sono ritornati in comune. Hanno notificato un’informativa di garanzia per il primo cittadino Gianluca Festa, indagato per abuso d’ufficio e omissioni in atti d’ufficio. Gli inquirenti hanno notificato stamattina un nuovo provvedimento di sequestro di documenti inerenti la manifestazione tenutasi ad Avellino i primi di febbraio. Al primo cittadino, difeso dall’avvocato Luigi Petrillo, la procura contesta la mancata pubblicazione delle delibere relative alla manifestazione Eurochocolate.